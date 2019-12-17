Новый Cadillac Escalade получит огромный изогнутый дисплей

Плотность пикселей у дисплея в два раза превышает телевизоры с разрешением 4K. В компании утверждают, что такой экран впервые будет устанавливаться на серийные автомобили

Cadillac представит Escalade следующего поколения 4 февраля следующего года. Кроме того, компания опубликовала первое тизерное изображение салона будущего внедорожника. Так, машина получит изогнутый дисплей диагональю более 38 дюймов. В пресс-службе бренда рассказали, что плотность пикселей нового дисплея в два раза превышает телевизоры с разрешением 4K. В компании утверждают, что такой экран впервые будет устанавливаться на серийные автомобили. Правда, неизвестно, будет ли он доступен во всех комплектациях нового Escalade, или дисплей предложат в качестве опции.

Интересно, что технические характеристики нового Escalade держатся в секрете. По неофициальным данным, новинка получит модернизированный 6,2-литровый бензиновый двигатель V8. Мощность мотора, скорее всего, превысит 420 лошадиных сил. Также внедорожник следующего поколения могут оснастить новым 4,2-литровым бензиновым двигателем, который сейчас устанавливается на CT6 V-Sport. Его мощность составляет 550 лошадиных сил.