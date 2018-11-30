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30 ноя 2018

Покупателям Cadillac Escalade «подкинут» лишний автомобиль

Покупателям Cadillac Escalade «подкинут» лишний автомобиль
Автор фото: фирма-производитель

Российское представительство марки Cadillac объявило необычную акцию в честь двадцатилетия легендарной модели и Нового года

Допустим, Вы захотели купить Cadillac Escalade под новый год. Если  взять его в старшей комплектации Platinum, то компания, «в нагрузку», подарит Вам еще и кроссовер XT5, который, к сожалению, через год  отберут обратно, но на протяжении этого времени он будет полностью Вашим.

Речь идет о так называемой «Подписке на автомобиль». Когда человек платит деньги  за определенный период  и может ездить, чуть ли не на любом автомобиле производителя, меняя их каждый раз, как перчатки. В Европе такая программа уже набирает обороты - её предлагают такие производители как Audi или Porsche. Что касается нашей страны, то Cadillac, со своим новогодним предложением, выступает пионером.

Кстати, все затраты по обслуживанию компания берет на себя. То есть компания сама оплатит страхование (включая полис каско), регулярное техническое обслуживание, транспортный налог и регистрационные действия.  Единственное ограничение будет заключаться лишь в том, что за год  можно проехать не более  30 тысяч километров.

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