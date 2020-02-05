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5 фев 2020

Представлен новый Cadillac Escalade

Представлен новый Cadillac Escalade
Автор фото: фирма-производитель

Роскошный внедорожник пятого поколения дебютировал в Лос-Анджелесе.  Автомобиль стал в какой-то мере революционным -  в гамме моторов впервые появилась дизельная силовая установка

Сменив поколение, Cadillac Escalade остался узнаваем: сбоку и сзади внедорожник стилистически не изменился, а дизайн передней части кузова выполнен в духе «младшего» кроссовера XT6. Преемственность с другими Escalade обеспечивается за счёт рублёных форм, фирменной пятиугольной решётки радиатора и вертикальных дневных ходовых огней. Интерьер же выделяется новой 38-дюймовой приборной панелью.

В основе Escalade — новая платформа GMT T1XX, известная по пикапу Chevrolet Silverado и новым Chevrolet Tahoe/Suburban. От «собратьев» по концерну внедорожник Cadillac унаследовал заднюю многорычажку (у машины предыдущего поколения был неразрезной мост) с возможностью установки пневмобаллонов, десятиступенчатую автоматическую трансмиссию и базовый задний привод с опциональной муфтой подключения передней оси и понижающей передачей.  На старте продаж Escalade можно будет заказать с 6,2-литровым бензиновым V8 мощностью 426 лошадиных сил и крутящим моментом 623 Нм или 3,0-литровым турбодизелем (281 лошадиная сила, 623 Нм крутящего момента). В будущем гамма агрегатов пополнится гибридной силовой установкой.

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