Представлен новый Cadillac Escalade

Роскошный внедорожник пятого поколения дебютировал в Лос-Анджелесе. Автомобиль стал в какой-то мере революционным - в гамме моторов впервые появилась дизельная силовая установка

Сменив поколение, Cadillac Escalade остался узнаваем: сбоку и сзади внедорожник стилистически не изменился, а дизайн передней части кузова выполнен в духе «младшего» кроссовера XT6. Преемственность с другими Escalade обеспечивается за счёт рублёных форм, фирменной пятиугольной решётки радиатора и вертикальных дневных ходовых огней. Интерьер же выделяется новой 38-дюймовой приборной панелью.

В основе Escalade — новая платформа GMT T1XX, известная по пикапу Chevrolet Silverado и новым Chevrolet Tahoe/Suburban. От «собратьев» по концерну внедорожник Cadillac унаследовал заднюю многорычажку (у машины предыдущего поколения был неразрезной мост) с возможностью установки пневмобаллонов, десятиступенчатую автоматическую трансмиссию и базовый задний привод с опциональной муфтой подключения передней оси и понижающей передачей. На старте продаж Escalade можно будет заказать с 6,2-литровым бензиновым V8 мощностью 426 лошадиных сил и крутящим моментом 623 Нм или 3,0-литровым турбодизелем (281 лошадиная сила, 623 Нм крутящего момента). В будущем гамма агрегатов пополнится гибридной силовой установкой.