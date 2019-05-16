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16 май 2019

Премьера нового Cadillac Escalade откладывается

Премьера нового Cadillac Escalade откладывается
Автор фото: фирма-производитель

Новое поколение Cadillac Escalade, которое переведут на платформу T1XX и оснастят эксклюзивным двигателем, появится позже, чем ожидалось изначально

Впервые прототип нового Cadillac Escalade был "пойман" фотошпионами еще в декабре 2018 года. Предполагалось, что модель будет представлена в конце 2019- начале 2020 года,  однако сейчас стало известно, что премьера модели отложена — Cadillac Escalade будет представлен как машина 2021 модельного года.

С такой новостью выступили зарубежные профильные форумы: CadillacSociety и GM Authority. Отмечается, что не только Escalade, но и все новые внедорожники и кроссоверы General Motors будут показаны в качестве моделей 2021 года. Это означает, что Cadillac Escalade, Chevrolet Tahoe/Suburban вместе с GMC Yukon/Yukon XL в следующем году будут присутствовать на рынке в неизменном виде.

Важно заметить, что Escalade переведут на платформу T1XX с интегрированной в кузов рамой и оснастят неким эксклюзивным мотором, который не доступен для других моделей GM. Ожидается, что в линейке моторов останется нынешний 420-сильный 6,2-литровый V8, а также появится новый гибридный агрегат. Коробкой передач должен быть безальтернативный 10-ступенчатый "автомат". 

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При написании новости использовалась информация:
motor1, Regnum

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