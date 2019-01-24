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24 янв 2019

Препарат по увеличению

Препарат по увеличению

Калифорнийские тюнеры из Lexani Motorcars взяли удлиненную версию Cadillac Escalade ESV и растянули ее еще на метр, дополнительно снабдили автомобиль броней и звездным небом на потолке. Получилось ли достойно, решать вам

Интересно, что мастера взяли за основу автомобиль прошлого поколения. Если раньше его длина составляла  5697 миллиметров, то после доработок в ателье она составила уже более шести метров, если говорить точно, то 6459 миллиметров. Разумеется, все пространство ушло в пользу  пассажиров.

Теперь пассажирский отсек отделен от передней части салона, а его высота увеличена. Сзади установлены четыре кресла, обшитых кожей, отдельная система кондиционирования и видеоконференции. Стоит ли говорить о том, что в салоне также установлены телевизоры, айпады и игровые приставки. Однако одну деталь отметим особенно. Дело в том, что потолок автомобиля выполнен в стиле звездного неба. Кстати, за доплату автомобиль можно оснастить броней класса B7, которая выдерживает выстрелы пулями калибра 7.62. 

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При написании новости использовалась информация:
motor, Авто.ру

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