Шпионы засекли новый Cadillac Escalade

Cadillac — люксовая марка концерна General Motors — в ближайшее время проведет официальную премьеру роскошного кроссовера Escalade нового, пятого поколения

Если говорить о внешности, то можно заметить, что дизайн, в целом, стал спокойнее и сдержаннее. Немного деталей: у машины нового поколения фары горизонтальные и узкие, а в решетке радиатора сочетаются объемный паттерн и хромированный кант по периметру. Переоформят будущей новинке и интерьер, который должен оказаться заметно более роскошным. Детали на шпионском фото различимы плохо, но можно заметить цифровую приборную панель и переключатель АКПП, похожий на аналогичный у кроссовера Cadillac XT5.

Что касается техники, то внедорожнику сохранят нынешний бензиновый V8 объемом 6,2 л, однако, есть вопрос относительно появления рядной дизельной "шестерки", которой обзавелись Tahoe и Suburban. По другим данным, для Escalade готовят некую альтернативу – совершенно новый малообъемный V8 с турбонаддувом.