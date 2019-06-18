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18 июн 2019

Cadillac электрифицирует линейку V-Series

Cadillac электрифицирует линейку V-Series

В ближайшие годы американцы расширят гамму "заряженных" моделей за счёт электромобилей - они должны стать электрическими флагманами концерна GM

Представитель Cadillac V-Series Мирза Гребович заявил The Globe and Mail, что линейка моделей станет расширяться за счёт создания новых модификаций с двигателями внутреннего сгорания. В компании намерены добиться от ДВС максимума, пока такие моторы ещё можно использовать, а потом в фирме направят внимание в сторону новых технологий.

Ожидается, что в ближайшие годы появятся "заряженные" электромобили Cadillac V. Концерн General Motors планирует превратить марку и её спортивный суббренд во флагмана электрификации - это означает активное развитие электромобилей и выпуск различных модификаций, включая машины V-Series.

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