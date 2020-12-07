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7 дек 2020

Cadillac лишился 150 дилеров

Cadillac лишился 150 дилеров

Именно столько контор не пожелали вкладываться в развитие и обновление своих центров для продаж электромобилей.  Вскоре они откажутся от реализации автомобилей данной марки, но получат компенсацию

Как сообщает The Wall Street Journal, около 17 процентов дилерских центров не захотели тратить около 200 тысяч долларов на переоборудование под продажи и обслуживание электромобилей.  Согласно условиям, выдвинутым компанией в начале ноября, если дилер отказывается от перепрофилирования (закупки оборудования, обучения сотрудников и.т.д), то он лишается права продавать автомобили марки, однако, получит компенсацию в размере от 300 тысяч, до одного миллиона долларов, в зависимости от величины предприятия.

Интересно, что запрет на продажу Кадиллаков будет не перманентным – дилеры сохранят за собой право продажи новых автомобилей до конца 2021 года, а подержанных – до 2024. Любопытно, что большинство «отказников» являются многопрофильными дилерскими центрами, и реализация Cadillac у них сравнительно невелика.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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