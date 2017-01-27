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27 янв 2017

Cadillac планирует расширять свою SUV-линейку

Cadillac планирует расширять свою SUV-линейку
Автор фото: неткаршоу.ком

Американская компания Cadillac намерена в ближайшие несколько лет вплотную заняться расширением своей линейки кроссоверов и внедорожников.

В настоящее время одним из самых популярных сегментов мирового авторынка является сегмент кроссоверов и внедорожников. И многие автопроизводители в последние годы значительно увеличили количество таких моделей в своем модельном ряду. При этом, ценовой сегмент роли не играет – новые кроссоверы появляются как у бюджетных, так и среди премиальных марок.

Однако есть и те компании, которые по какой-то причине не захотели следовать этому тренду. Одной из таких является американская компания Cadillac, которая в настоящее время представлена в SUV-сегменте всего двумя моделями – крупногабаритным Escalade и среднеразмерным XT5. Оба автомобиля продаются неплохо, но этого явно недостаточно, чтобы конкурировать, к примеру, с «большой тройкой» немецких автопроизводителей (Mercedes-Benz, Audi и BMW), которые готовы предоставить своим клиентам кроссоверы на любой вкус.

Однако сейчас руководство Cadillac решило исправить сложившуюся ситуацию. В ближайшие годы компания приступит к расширению своей линейки «паркетников». И первым автомобилем из череды новинок станет компактный кроссовер XT3, которому в ближайшие конкуренты уже прочат Mercedes-Benz GLA и Audi Q3.

По предварительной информации, совершенно новый работа над совершенно новым американским кроссовером будет завершена во II-ой половине будущего года и тогда же он встанет на конвейер техасского предприятия General Motors. Ожидается, что модель будет глобальной, а значит, появится и на российском авторынке.

Впрочем, вначале автопроизводитель выпустит обновленную модификацию уже имеющегося XT5 и только потом приступит к подготовке компактного XT3. Кроме того, в планах компании значится выпуск кроссовера XT7, который займет свое место между Escalade и XT5. А к 2020 году в модельном ряду Cadillac появится бюджетный XT1, который будет скорее напоминать крупный хэтчбек.

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При написании новости использовалась информация:
АвтоВести, Коммерсантъ, Авторевю

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