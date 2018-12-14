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14 дек 2018

Cadillac покажет кроссовер XT6

Cadillac покажет кроссовер XT6

В объективы камер уже успели попасть несколько прототипов под камуфляжем, которые тестировались на обычных дорогах. На данный момент разработка автомобиля находится в финальной стадии, а серийный экземпляр будет показан в Детройте

По сообщению американского издания Motor1, дизайн новинки будет основан на ныне существующем XT5, однако многие черты новый кроссовер возьмёт от флагманского седана CT6.  Аналогичным образом будет построен и салон автомобиля. К слову, в модельной иерархии, новинка должна занять пустующее место между XT5 и Escalade.

Что касается технического оснащения, то по предварительной информации, автомобиль будет оборудован полным приводом. Если говорить о двигателях, то их будет, как минимум, два. Первый из них - обычный бензиновый V6, объемом 3.6 литра и мощностью в 310 лошадиных сил.  Второй мотор - гибридный, правда, подробной информации о нем нет. Известна лишь потенциальная мощность - до 400 лошадиных сил. 

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При написании новости использовалась информация:
motor1

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