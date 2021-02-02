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2 фев 2021

Cadillac представил свои заряженные седаны

Cadillac представил свои заряженные седаны
Автор фото: фирма-производитель

Знаменитый американский автопроизводитель представил линейку «горячих» седанов под названием Blackwing, которая состоит из двух машин – СT4-V и CT5-V

Чем автомобили отличаются от своих доноров. Во-первых, здесь мы имеем доработанное шасси – с более жесткой подвеской и адаптивными амортизаторами Magnetic Ride Control четвертой генерации, в которых переписали софт. Также здесь установлена улучшенная тормозная система.

Своеобразной коронкой серии Blackwing всегда был двигатель. Здесь производитель тоже не ударил в грязь лицом. Под капотом младшей модели располагается шестицилиндровый двигатель 3.6 с двумя турбинами.  Его мощность – почти 480 лошадиных сил. Старшая же модель обладает мотором V8 6.2, мощностью более 670 лошадиных сил.

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