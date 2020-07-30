Cadillac придумал названия для новых электрокаров

В Ведомстве по патентам и товарным знакам США появились заявки на сразу три названия, поданные концерном General Motors. Новые товарные знаки Symboliq и Optiq могут достаться будущим электрокарам Cadillac

Представители марки отметили, что все электрические модели Cadillac будет названы в едином стиле. Уже известно, что Cadillac готовит второй электрокар с названием Celestiq, которое так же оканчивается на -iq. Следовательно, имена Symboliq и Optiq могут получить два следующих электрокара компании.

Полноразмерный седан Celestiq дебютирует вслед за кроссовером Lyriq. Celestiq построят на масштабируемой платформе General Motors для электрокаров, оснастят системой батарей Ultium и будут собирать вручную на заводе в штате Мичиган. К 2023 году General Motors планирует представить 20 новых автомобилей на электротяге. По данным Autoblog, три из них будут выпущены под маркой Cadillac: речь идет о двух кроссоверах, схожих по габаритам с XT4 и XT6, а также электроверсии внедорожника Escalade нового поколения.