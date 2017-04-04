Cadllac, воодушевленный успехом кроссовера XT5 (в марте в США было продано 5000 автомобилей этой модели) намерен значительно расширить свою экспансию на рынок, практически полностью перетряхнув свой модельный ряд

Глава Cadillac Йохан де Найсон заявил, что в этом году ждет значительного роста продаж автомобилей бренда, сосредоточившись на рынке Китая и инвестировав до 2020 года более 800 миллионов долларов в развитие дилерской сети в США. Компания намерена представить 8 новых моделей до 2022 года.

Так, в гамме Cadillac должен появиться прямой конкурент BMW X1, компактный кроссовер, который получит индекс XT1 или XT2, кроссовер XT4 (конкурент BMW X3), второе поколение XT5 (конкурент BMW X5) и роскошный кроссовер XT7, который будет конкурировать с BMW X7 и Mercedes-Maybach GLS. Также в гамме появится четыре седана, включая замену нынешнему CTS и полноценный представительский седан CT8.

Также, Йохан де Найсон заявил, что Cadillac будет активно развивать «зеленые» технологии. «Электрофикация является обязательной, — заявил он. — В плане гибридов и электромобилей мы будем использовать технологии General Motors».

Не исключил де Найсон и появление в гамме модели, которая станет конкурентом Rolls-Royce и Bentley. Речь идет о серийной версии концепта Escala (на фото), который был показан в январе этого года. По словам руководителя Cadillac такая модель станет новым флагманом бренда и будет стоить не менее 250 тысяч долларов.