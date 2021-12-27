Кроссоверы Cadillac лишились датчиков парковки

Кризис электронных компонентов застает многих автопроизводителей врасплох, в результате чего те идут на довольно нестандартные решения. Взять, к примеру, марку Cadillac, руководство которой приняло решение не оснащать автомобили датчиками парковки

Таким образом компактный вседорожник Cadillac XT4 в комплектации Luxury не получит задних парктроников, а более крупные модели XT5 и XT6 производитель перестанет оснащать передними и задними датчиками в исполнениях Luxury, Premium Luxury и Sport. Отметим, что ранее компания уже отказалась от установки подогрева руля и вентиляции кресел.

Любопытно, но вышеуказанные меры не применяются в отношении седанов марки и флагманского внедорожника Escalade- все они оснащаются полным набором электрического оборудования.