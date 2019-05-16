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16 май 2019

Названа дата мировой премьеры Cadillac CT4-V и CT5-V

Названа дата мировой премьеры Cadillac CT4-V и CT5-V

Cadillac подтвердил две премьеры — в конце мая марка официально представит пару спортивных седанов: новые CT5-V и CT4-V

Американское издание Motor1 сообщает, со ссылкой на представителей марки, что 30 мая состоится премьера спортивной версии Cadillac CT4-V. Самое интересное заключается в том, что  обычная версия Cadillac CT4 будет  представлена гораздо позже - в конце 2019 года.  Учитывая этот факт, говорить о дизайне и технических характеристиках CT4-V говорить пока рано. Можно предположить, что базовый седан оснастят 2-литровым турбомотором, а спортивную версию вполне могут укомплектовать и 3-литровым V6 от Cadillac CT5. Привод, очевидно, будет либо задним, либо полным.

Интересно, что помимо CT4-V будет представлена и старшая модель - CT5-V, которая придет на смену Cadillac CTS-V. К сожалению, какой-либо технической информации о новинке пока нет.  Эксперты приводят догадки о том, что модель получит 4,2-литровый двигатель Blackwing V8 от старшего Cadillac CT6-V.

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При написании новости использовалась информация:
motor1

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