Представлен Cadillac CT4

На данный момент компактный седан от Cadillac представлен в самом мощном исполнении CT4-V. Стандартные модификации будут показаны чуть позже

Важно отметить, что новый седан построен на той же платформе Alpha, что и модели ATS, CTS и CT5. Спереди -подвеска McPherson с пружинами и составными рычагами, сзади — многорычажка. По умолчанию автомобиль является заднеприводным, однако полный привод также будет доступен. Кроме того, на автомобиль может быть установлен самоблокирующийся дифференциал.

Что касается силовой установки, то заряженный седан оснащается 4-цилиндровым турбо-мотором объемом 2.7 литра, мощность которого составляет 325 лошадиных сил. Любопытно, что эти показатели уступают таким конкурентам как BMW M340i или Mercedes-AMG C 43. Кроме того, новый Cadillac CT4-V оказался слабее модели ATS-V, идейным преемником которой он является. ATS-V имел битурбомотор V6 объемом 3.6 литра, который выдавал 470 лошадиных сил.