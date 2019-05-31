Автомобильный портал Motorpage
31 май 2019

Представлен Cadillac CT4

Представлен Cadillac CT4
Автор фото: фирма-производитель

На данный момент компактный седан от Cadillac представлен в самом мощном исполнении CT4-V. Стандартные модификации будут показаны чуть позже

Важно отметить, что новый седан построен на той же платформе Alpha, что и модели ATS, CTS и CT5. Спереди -подвеска McPherson с пружинами и составными рычагами, сзади — многорычажка. По умолчанию автомобиль является заднеприводным, однако полный привод также будет доступен. Кроме того, на автомобиль может быть установлен самоблокирующийся дифференциал.

Что касается силовой установки, то  заряженный седан оснащается 4-цилиндровым турбо-мотором объемом 2.7 литра, мощность которого составляет 325 лошадиных сил. Любопытно, что эти показатели уступают таким конкурентам как BMW M340i или Mercedes-AMG C 43. Кроме того, новый Cadillac CT4-V оказался слабее модели ATS-V, идейным преемником которой он является.  ATS-V имел битурбомотор V6 объемом 3.6 литра, который выдавал 470 лошадиных сил.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Авторевю

Комментарии к новости

Последние новости

...
Cadillac Escalade

Премьера нового Cadillac Escalade откладывается

16 мая 2019

Названа дата мировой премьеры Cadillac CT4-V и CT5-V

16 мая 2019
Cadillac CT5 2020

Cadillac раскрыл все подробности про седан CT5

17 апреля 2019

Автопилот Cadillac ослеп

02 апреля 2019
V8 Blackwing

Глава Cadillac обещает защищать новый мотор V8 от других брендов GM ценой собственной жизни

21 марта 2019
Cadillac CT5 2020

Один к трем

18 марта 2019

 Новости Cadillac

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Honda Pilot - honda pilot 2019 двойное амплуа Тест драйв
31 мая 2019

Honda Pilot
"Двойное амплуа"
Toyota C-HR - toyota c-hr 2017 помогает быть в форме и успевать по делам
Тест драйв
29 мая 2019

Toyota C-HR
"Toyota C-HR помогает быть в форме и успевать по делам"
Nissan Murano - не верьте внешности nissan murano 2019, он куда круче, чем вам кажется
Тест драйв
27 мая 2019

Nissan Murano
"Не верьте внешности Nissan Murano, он куда круче, чем вам кажется"
Hyundai Santa Fe, Renault Koleos - hyundai santa fe и renault koleos: внешность имеет значение
Сравнительный тест
14 мая 2019

Hyundai Santa Fe, Renault Koleos
"Hyundai Santa Fe и Renault Koleos: внешность имеет значение"

Написано новостей:

2 3 4 7 5