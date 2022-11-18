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18 ноя 2022

Раскрыты новые модели Cadillac

Раскрыты новые модели Cadillac

Входящая в General Motors американская компания Cadillac готовится к премьере двух новинок — представительского седана CT6 второй генерации и компактного кроссовера GT4. Любопытно, но характеристики автомобилей слили в сеть до премьеры!

GT4 построен на платформе GM E2XX, которая имеет поперечное расположение мотора и базовый передний привод. Габаритные длина, ширина и высота машины составляют 4633, 1878 и 1535 мм соответственно, колесная база — 2800 мм. Моторная гамма будет состоять лишь из двух турбомоторов объемом в полтора и два литра. В первом случае мощность агрегата составит 204 лошадиные силы, а во втором – 240.

Что касается второго поколения CT6, то седан существенно изменится в плане дизайна. Силуэт отойдет от массивности в сторону изящных форм. Из интересных стилистических решений стоит сразу выделить двухъярусные блоки передних фар. Технические характеристики данной модели остаются нераскрытыми.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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