Руководство американского концерна General Motors приняло решение сменить название своему российскому подразделению. Отныне представительство американского автопроизводителя в России будет носить имя Cadillac Russia.

Об этом журналистам рассказал сам глава подразделения GM, которое до настоящего времени было известно как «Дженерал Моторс СНГ», Лука Патриньяни. Смена названия объясняется тем, что руководство концерна планирует сосредоточить свои усилия на развитие бренда Cadillac на российском авторынке.

«Компания придерживается стратегии развития, которая была озвучена в 2015 году. Принятое решение полностью укладывается в эту стратегию, поскольку Cadillac представлен в России разнообразной модельной линейкой, которая в дальнейшем будет расширяться», - прокомментировал это событие директор по связям с общественностью компании Cadillac Russia Сергей Лепнухов.

Кроме того, Патриньяни поделился некоторыми подробностями о планах концерна на следующий год. Так, в 2017 году Cadillac Russia расширить свою дилерскую сеть. В настоящее время на территории РФ работает 11-ть официальных дилеров американской компании, и это количество планируется увеличить до 19-ти. Ожидается, что новые центры будут открыты в Тюмени, Перми, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Уфе и Казани.

Также в следующем году в российской линейке Cadillac появится новый флагманский седан CT6. Напомним, что в основу пятиметрового седана легла платформа Omega, а под его капотом может быть установлен один из трех бензиновых двигателей: базовая двухлитровая турбированная «четверка» с отдачей 265 л.с. и два V6 на 335 л.с. и 400 л.с.. Начальная стоимость такого автомобиля в США составляет 54 тысячи долларов (приблизительно 3 336 420 рублей по текущему курсу ЦБ РФ).