Сadillac Lyriq будет ездить вечно, но не везде

Как известно, Cadillac ушел с российского рынка (как и весь GM в целом), хотя еще несколько месяцев назад представители компании заявляли, что первый электрокар марки, кроссовер Lyriq, обязательно доберется до наших широт. Теперь же, если мы и увидим данную модель на отечественных дорогах, то лишь в частном порядке.

Впрочем, сегодня нас интересуют взаимоотношения американской марки с рынком Китая. GМ хочет основательно закрепиться на нем. Проблема в том, что рынок электрокаров в Китае гигантский, и различных моделей там целое множество. Соответственно, маркетологам Cadiilac придется провести большую работу.

К слову, кое-что интересное уже предлагается. Так, например, для китайских клиентов предложат пожизненную гарантию на автомобиль, а также три года бесплатной зарядки. Любопытно, но собирать электрокары для КНР начнут уже в ближайшие недели на заводе Jinqiao Cadillac в Шанхае.