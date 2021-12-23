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23 дек 2021

Суперкар Cadillac покажут к 120-летию бренда

Суперкар Cadillac покажут к 120-летию бренда
Автор фото: фирма-производитель

Cadillac никогда не занимался производством суперкаров. Его стезя – роскошные автомобили: седаны, купе и внедорожники, но что будет, если включить фантазию?

Собственно, тюнеры из американского ателье Competition Carbon так и сделали – включили фантазию и создали суперкар Cadillac, который приурочили к 120-летнему юбилею марки.  Машину создадут не с нуля –  в основе проекта будет находиться Chevrolet Corvette C8. Надо сказать, что в данный момент проект существует в формате компьютерной модели – реальное воплощение мы увидим на тюнинг-шоу SEMA.

Впрочем, с «Корветтом» новинка будет иметь мало общего – разве что одну платформу. Здесь будет установлен новый кузов с массивным диффузором и регулируемым антикрылом. Штатный же двигатель будет заменен на некий 12-цилиндровый мотор.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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