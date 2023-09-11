Ускорить Cadillac Lyric теперь можно за 1200 долларов

Американская компания Cadillac предоставила возможность улучшить динамические показатели электрического кроссовера Lyric путем приобретения обновления за 1200 долларов (117 500 рублей)

Приобрести данный пакет можно будет только для полноприводной модификации. Его название - Velocity Package, а загрузить его можно через мультимедийную систему. Он позволяет снять ограничение на максимальный крутящий момент и увеличить его до 710 Нм. Вследствие этого разгон до 60 миль/час (96 км/ч) сократится до 4,4 с.

Напомним, что полноприводная версия Cadillac Lyric оснащается двумя электромоторами суммарной мощностью 510 л.с. и 610 Нм крутящего момента. Разгон до «сотни» - 4,7 с. Стандартная переднеприводная версия Lyric предложена с одним электродвигателем мощностью 345 л.с. и 441 Нм. В данном случае разгон до условной «сотни» составит 5,7 с. Пакет Velocity Package для переднеприводной версии не заявлен.