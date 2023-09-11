Автомобильный портал Motorpage
11 сен 2023

Ускорить Cadillac Lyric теперь можно за 1200 долларов

Ускорить Cadillac Lyric теперь можно за 1200 долларов
Автор фото: фирма-производитель

Американская компания Cadillac предоставила возможность улучшить динамические показатели электрического кроссовера Lyric путем приобретения обновления за 1200 долларов (117 500 рублей)

Приобрести данный пакет можно будет только для полноприводной модификации.  Его название - Velocity Package, а загрузить его можно через мультимедийную систему. Он позволяет снять ограничение на максимальный крутящий момент и увеличить его до 710 Нм. Вследствие этого разгон до 60 миль/час (96 км/ч) сократится до 4,4 с.

Напомним, что полноприводная версия Cadillac Lyric оснащается двумя электромоторами суммарной мощностью 510 л.с. и 610 Нм крутящего момента. Разгон до «сотни» - 4,7 с. Стандартная переднеприводная версия Lyric предложена с одним электродвигателем мощностью 345 л.с. и 441 Нм. В данном случае разгон до условной «сотни» составит 5,7 с. Пакет Velocity Package для переднеприводной версии не заявлен.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Cadillac Escalade IQ (2025)

Представлен Cadillac Escalade IQ

10 августа 2023
Hennessey Cadillac CT5-V Blackwing

Hennessey представила заряженный Cadillac CT5-V

28 июня 2023
Cadillac XT4 (2024)

Как Cadillac перестает быть собой

30 мая 2023
Hennessey Cadillac Escalade

Представлен один из самых мощных Cadillac Escalade

24 января 2023

Cadillac решил участвовать в «Формуле-1»

09 января 2023

Cadillac возродит старый маскот

23 декабря 2022

 Новости Cadillac

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Москвич 3 - москвич 3 (2023) третье пришествие Тест драйв
06 сентября 2023

Москвич 3
"Третье пришествие"
Voyah Dream - voyah dream phev (2021) белый «фрейтлайнер»
Тест драйв
30 августа 2023

Voyah Dream
"Белый «Фрейтлайнер»"
Omoda S5 - omoda s5 (2023) omoda — для народа?
Тест драйв
23 августа 2023

Omoda S5
"Omoda — для народа?"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 3 7 2 0