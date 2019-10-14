Cadillac «убил» популярную модель

Компания Cadillac объявила о прекращении сборки XTS, который до недавнего времени оставался наиболее востребованной моделью американской марки

XTS до недавнего времени являлся лидером сегмента роскошных полноразмерных седанов на североамериканском рынке. Его основными конкурентами считались Lincoln Continental (1,5 тысячи проданных экземпляров во втором квартале 2019 года) и Acura RLX (292 реализованных машины за тот же период). Любопытно, что, несмотря на прекращение производства, спрос на модель в США растет. Например, во втором квартале 2019 года было продано 5 359 автомобилей, что на 46 процентов больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Между тем, на домашнем рынке автомобиль доступен с атмосферным 3,6-литровым V6 LFX и более мощным 3.6L V6 LF3 с двойным турбонаддувом, причем второй устанавливался только на «заряженный» XTS V-Sport. К слову, на российском рынке на сегодняшний день американский бренд представлен двумя седанами: CT6 и CTS-V.