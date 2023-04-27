Chery готовится привезти в Россию сразу две новинки

Линейка марки Chery в России пополнится тремя новыми электрифицированными моделями

Первой новинкой для нашего рынка станет Tiggo 8 Pro e+, где гибридная силовая установка будет развивать около 230 лошадиных сил. Представители концерна уже не раз заявляли, что машина уже проходит испытания для необходимой сертификации в РФ. Ближе к осени в России должна появиться гибридная версия Tiggo 7 Pro – скорее всего она получит ту же силовую установку, что и «Восьмерка».

Главной же новинкой должен стать седан Arrizo 8 Pro. По началу машину будут оснащать лишь турбированным мотором 1.6 литра, но на шанхайском автосалоне уже представили гибридный вариант. Скорее всего его привезут к нам зимой.