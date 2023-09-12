Обновленный Chery Tiggo 8 Pro e+ скоро приедет в Россию

Китайская компания Chery представит обновление гибридного кроссовера Tiggo 8 Pro e+ для российского рынка. Автомобиль поступит в продажу до конца этого года

Ключевое изменение в экстерьере автомобиля - это иной дизайн решетки радиатора, которая выполнена из множества хромированных элементов, новые задние фары, соединяющиеся теперь светодиодной полосой, а также другой задний бампер с интегрированными патрубками выхлопной системы. Интерьер автомобиля тоже подвергся некоторым изменениям. Изменилась форма блока цифровой “приборки” и экрана мультимедийной системы. С центрального тоннеля пропал ряд сенсорных “горячих” кнопок. Они теперь расположились под экраном “мультимедийки”. Дизайн мультифункционального рулевого колеса стал более современным.

На данный момент нет информации об изменениях в силовой установке . Напомним, что в основе актуального гибридного Tiggo 8 Pro e+ лежит бензиновая “турбочетверка” объемом 1,5 л. и один электромотор. Суммарная мощность - 326 л.с. и 565 Нм крутящего момента. Автомобиль комплектуется автоматической коробкой передач. Привод - передний.