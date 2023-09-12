Автомобильный портал Motorpage
12 сен 2023

Обновленный Chery Tiggo 8 Pro e+ скоро приедет в Россию

Обновленный Chery Tiggo 8 Pro e+ скоро приедет в Россию

Китайская компания Chery представит обновление гибридного кроссовера Tiggo 8 Pro e+ для российского рынка. Автомобиль поступит в продажу до конца этого года

Ключевое изменение в экстерьере автомобиля - это иной дизайн решетки радиатора, которая выполнена из множества хромированных элементов, новые задние фары, соединяющиеся теперь светодиодной полосой, а также другой задний бампер с интегрированными патрубками выхлопной системы. Интерьер автомобиля тоже подвергся некоторым изменениям. Изменилась форма блока цифровой “приборки” и экрана мультимедийной системы. С центрального тоннеля пропал ряд сенсорных “горячих” кнопок. Они теперь расположились под экраном “мультимедийки”. Дизайн мультифункционального рулевого колеса стал более современным.

На данный момент нет информации об изменениях в силовой установке . Напомним, что в основе актуального гибридного Tiggo 8 Pro e+ лежит бензиновая “турбочетверка” объемом 1,5 л. и один электромотор. Суммарная мощность - 326 л.с. и 565 Нм крутящего момента. Автомобиль комплектуется автоматической коробкой передач. Привод - передний. 

При написании новости использовалась информация:
китайские-автомобили

Комментарии к новости

Последние новости

...
Chery Tiggo 8 Pro e+

Обновленный Chery Tiggo 8 Pro e+ скоро приедет в Россию

12 сентября 2023
Chery eQ7 (2024)

В Китае стартуют продажи Chery eQ7

11 сентября 2023
Chery Tiggo 7 Pro Max:(2022)

Россияне отдали предпочтение китайским авто

07 сентября 2023
Chery Tiggo 8 Pro Max

Стала известна официальная стоимость нового Tiggo 8 Pro Max в России

29 августа 2023
Tiggo 7 Pro Max

Chery локализует производство в России

23 августа 2023
Tiggo 8 Pro e+

Chery готовится привезти в Россию сразу две новинки

27 апреля 2023

 Новости Chery Tiggo 8 Pro e+

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Москвич 3 - москвич 3 (2023) третье пришествие Тест драйв
06 сентября 2023

Москвич 3
"Третье пришествие"
Voyah Dream - voyah dream phev (2021) белый «фрейтлайнер»
Тест драйв
30 августа 2023

Voyah Dream
"Белый «Фрейтлайнер»"
Omoda S5 - omoda s5 (2023) omoda — для народа?
Тест драйв
23 августа 2023

Omoda S5
"Omoda — для народа?"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 3 7 2 0