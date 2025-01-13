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13 янв 2025

В Китае начинаются предпродажи нового гибридного Chery Tiggo 8 Pro Max с запасом хода более 2000 км

В Китае начинаются предпродажи нового гибридного Chery Tiggo 8 Pro Max с запасом хода более 2000 км
Автор фото: фирма-производитель

Китайская марка Chery готовится вывести на рынок новую гибридную модификацию кроссовера Fulwin T8 (у нас данная модель известна, как Tiggo 8 Pro Max). Цена по предзаказу на родине варьируется от 109 900 до 156 900 юаней (примерно 1,5 - 2,15 млн рублей). Ждем новинку в России

Fulwin T8 в целом повторяет дизайн знакомого нам Tiggo 8 Pro Max, но отличается рядом деталей. К примеру, здесь закрытая решетка радиатора с оригинальным рисунком, а также иные бампера и оптика. Точные габариты: длина - 4730 мм., ширина - 1860 мм., высота - 1747 мм., и колесная база - 2710 мм. Таким образом, новый гибрид получился на 15 мм длиннее актуальной генерации “восьмерки”, которая доступна сейчас на китайском рынке и, для сравнения, на 10 мм длиннее той версии, которая сейчас продается в России. Внутри установлены два раздельных экрана “приборки” (10,25 дюймов) и мультимедийной системы (15,6 дюймов), на центральном тоннеле расположились две беспроводные зарядки и “шайба” управления информационно-развлекательной системой, а рычаг коробки передач перебрался на рулевую колонку. Покупателям будут предложены как 5-, так и 7-местные версии кроссовера.

Приводится в движение Fulwin T8 гибридной системой C-DM, которая включает 1,5-литровый турбомотор мощностью 156 л.с. и один электродвигатель. Суммарная мощность составляет 360 л.с. и 530 Нм крутящего момента. Емкость батареи - 18,46 или 18,66 кВт*ч в зависимости от комплектации. Заявленный максимальный запас хода - 1200 км по циклу WLTC, но производитель утверждает, что в реальности автомобиль способен преодолеть свыше 2000 км на полном баке и заряде аккумулятора. Чтобы пополнить запас энергии с 30% до 80% потребуется всего 19 минут.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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