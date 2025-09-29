Китайский Chery Tiggo 8 обновили и переименовали в Tiggo 9X

Фактически, это рестайлинг удлиненной модификации Tiggo 8L, которая в России известна как Tiggo 9

Дизайн модели остался почти без изменений. Габариты составляют 4817×1930×1729 мм при колесной базе 2770 мм, что немного компактнее актуального китайского Tiggo 9. Салон может быть как 5-, так и 7-местным. Внутри установлены два экрана на 10,25 дюймов (цифровая приборная панель) и 15,6 дюймов (мультимедийная система). Имеется поддержка Apple CarPlay. Помимо этого, оснащение включает функции подогрева, вентиляции и массажа передних сидений, а также комплекс водительских ассистентов Falcon 500.

Модель оснащается 2,0-литровым турбомотором мощностью 254 л.с. и 390 Нм крутящего момента. В паре с двигателем работает 8-ступенчатый «автомат». Доступны версии с передним и полным приводом. Стоимость Tiggo 9X в Китае варьируется от 147 900 до 169 900 юаней (1 727 000 – 1 984 000 рублей).