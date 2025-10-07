Chery убирает гибриды Tiggo с российского рынка и готовит к дебюту новые модели

Китайская компания Chery неожиданно вывела из российской линейки два своих гибридных кроссовера Tiggo 7 Plug-in Hybrid и Tiggo 8 Plug-in Hybrid. Вероятно, их заменят новые гибридные модели, информации о которых пока нет

Tiggo 8 Plug-in Hybrid появился в России осенью 2023 года и занял роль флагмана в модельной гамме марки. Кроссовер оснащался двумя электромоторами и бензиновым 1,5-литровым турбодвигателем. Суммарная мощность – 235 л.с. Заявленный разгон до «сотни» – 7,5 секунды. Запас хода на электротяге – 80 км, а в гибридном режиме – 1000 км. Младший Tiggo 7 Plug-in Hybrid имел аналогичную силовую установку, но чуть более быстрый разгон до 100 км/ч – за 7,4 секунды.

С уходом этих моделей с рынка у Chery не остается ни одного гибрида в линейке. Компания пока не раскрывает подробностей о грядущих дебютантах, но их премьера, судя по всему, состоится уже в ближайшее время.