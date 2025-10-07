Автомобильный портал Motorpage
7 окт 2025

Chery убирает гибриды Tiggo с российского рынка и готовит к дебюту новые модели

Chery убирает гибриды Tiggo с российского рынка и готовит к дебюту новые модели
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Chery неожиданно вывела из российской линейки два своих гибридных кроссовера Tiggo 7 Plug-in Hybrid и Tiggo 8 Plug-in Hybrid. Вероятно, их заменят новые гибридные модели, информации о которых пока нет

Tiggo 8 Plug-in Hybrid появился в России осенью 2023 года и занял роль флагмана в модельной гамме марки. Кроссовер оснащался двумя электромоторами и бензиновым 1,5-литровым турбодвигателем. Суммарная мощность – 235 л.с. Заявленный разгон до «сотни» – 7,5 секунды. Запас хода на электротяге – 80 км, а в гибридном режиме – 1000 км. Младший Tiggo 7 Plug-in Hybrid имел аналогичную силовую установку, но чуть более быстрый разгон до 100 км/ч – за 7,4 секунды.

С уходом этих моделей с рынка у Chery не остается ни одного гибрида в линейке. Компания пока не раскрывает подробностей о грядущих дебютантах, но их премьера, судя по всему, состоится уже в ближайшее время.

При написании новости использовалась информация:
Автоновости дня

Комментарии к новости

Последние новости

...
Chery Tiggo 9X

Китайский Chery Tiggo 8 обновили и переименовали в Tiggo 9X

29 сентября 2025
Chery iCar Super V23

Внедорожник Chery iCar Super V23, попавший в книгу рекордов Гиннеса, выходит на рынок

22 сентября 2025

Chery начала продавать новый гибридный седан Fulwin A9L с запасом хода до 2000 км

09 июля 2025

Chery представил очередной суббренд и перелицованный Chery Tiggo 8 Pro

24 апреля 2025
Chery QQ концепт

Chery вернет линейку QQ для электрических хэтчбеков

07 апреля 2025
Chery Little Ant

Chery оснастит бюджетные электромобили системой автопилота

25 февраля 2025

 Новости Chery

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Jaecoo J8 - jaecoo j8 (2024) кроссовер повышенной комфортности Тест драйв
06 октября 2025

Jaecoo J8
"Кроссовер повышенной комфортности"
Exeed Exlantix ET - exlantix et (2025) классика и авангард
Тест драйв
30 сентября 2025

Exeed Exlantix ET
"Классика и авангард"
Belgee X70 - belgee x70 (2024) взвешенный рационализм
Тест драйв
25 сентября 2025

Belgee X70
"Взвешенный рационализм"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 4 2 1