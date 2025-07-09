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9 июл 2025

Chery начала продавать новый гибридный седан Fulwin A9L с запасом хода до 2000 км

Chery начала продавать новый гибридный седан Fulwin A9L с запасом хода до 2000 км
Автор фото: фирма-производитель

Chery открыла предварительные продажи своего нового гибридного седана Fulwin A9L. Всего за час было оформлено больше 35 000 заказов

Fulwin A9L оценивается от 149 900 до 207 900 юаней (примерно 1 630 000 – 2 260 000 рублей). Это достаточно крупная модель длиной 5018 мм и колесной базой 3000 мм. Автомобиль построен на платформе Chery Kunpeng C-DM 6.0 и оснащается тандемом из 1,5-литрового турбомотора мощностью 154 л.с. и электродвигателя.  Емкость аккумулятора составляет 33,67 кВт*ч. Заявленный запас хода на электротяге – 200 км, а в гибридном режиме – 2000 км (по циклу CLTC).

Модель получила продвинутый комплекс помощи водителю Falcon 500, включающий лидар на крыше, три миллиметровых радара, 11 HD-камер и 12 ультразвуковых датчиков. Fulwin A9L умеет автоматически парковаться, двигаться по трассе с автопилотом и экстренно тормозить на скорости до 130 км/ч. Оснащение также включает “приборку” на 10,25 дюймов, центральный сенсорный экран на 15,6 дюймов, беспроводную зарядку, а также сиденья с подогревом, массажем и вентиляцией.

При написании новости использовалась информация:
Carnewschina

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