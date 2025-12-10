Chery готовит новый кроссовер в линейке Tiggo

В Китае рассекретили будущую новинку марки Chery. Местный Минпромторг опубликовал изображения и технические характеристики Chery Tiggo 5 Pro, который должен прийти на смену хорошо известной на нашем рынке модели Omoda C5

Первое, что бросается в глаза, – это совершенно новый дизайн. Внешний облик автомобиля выполнен в более спортивной стилистике. Можно заметить, что модель получила купеобразный кузов, узкие блоки светодиодных фар, крупный воздухозаборник на бампере, который заменяет привычную решетку радиатора, и пластиковый обвес по всему периметру. Габариты кроссовера: 4540х1835х1588 мм при прежней колесной базе 2630 мм.

Приводится в движение Tiggo 5 Pro 1,5-литровым турбомотором мощностью 156 л.с. В паре с двигателем работает роботизированная коробка передач. Согласно паспортным данным, средний расход топлива составит 7,29 л. на 100 км. Максимальная скорость ограничена на 180 км/ч.