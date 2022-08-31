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31 авг 2022

Chery Tiggo 7 Pro стал близок к гонщикам

Chery Tiggo 7 Pro стал близок к гонщикам
Автор фото: фирма-производитель

Все любят мощные машины, особенно, кроссоверы. К сожалению, большой на вид джип может приводиться в движение скромным мотором, впрочем, есть и исключения

Компания Chery привезла на автосалон в Чэнду Tiggo 7 Pro, оснащенный подзаряжаемой гибридной силовой установкой. Версия, получившая приставку Plus DP-i, стала самой мощной в линейке модели. Сочетание полуторалитрового турбомотора и электрического двигателя развивает вкупе  326 лошадиных сил. В качестве коробки передач здесь используется робот. Тип привода здесь – только передний.

Любопытно, но новинка имеет и несколько уникальных деталей, к примеру, новая решетка радиатора и передний бампер. Салон тоже изменили – его полностью позаимствовали у модели Omoda 5.

При написании новости использовалась информация:
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