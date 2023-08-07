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7 авг 2023

Новый лидер на российском рынке

Новый лидер на российском рынке
Автор фото: фирма-производитель

Согласно информации, опубликованной “Автостатом”, первое место по продажам за июль занял Chery Tiggo 7 Pro Max, сместив Haval Jolion

В общей сложности в прошлом месяце было продано 4815 экземпляров Tiggo 7 Pro Max, когда Jolion обзавелся 4304 покупателями. Отмечается, что третье место продолжает держать Geely Coolray (3931 экземпляр). На четвертом - Omoda C5 (3809 экземпляров). А пятерку лидеров закрывает Lada Niva Tradel (3046 экземпляров).

Напомним, что Chery Tiggo 7 Pro Max на российском рынке оценивается от 2 504 900 рублей. Это примерно на 550 000 больше, чем Jolion и на 200 000 больше, чем Coolray. Tiggo 7 Pro Max оснащается бензиновой “турбочетверкой” объемом 1,5 л. Мощность - 147 л.с. Крутящий момент - 210 Нм. Данный мотор работает в паре с вариатором. Привод - передний. Флагмантская комплектация предлагает турбомотор объемом 1,6 л. (150 л.с. и 275 Нм). Трасмиссия - 7-ступенчатый “робот”. Привод - полный.

При написании новости использовалась информация:
Российская газета

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