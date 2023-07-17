Автомобильный портал Motorpage
17 июл 2023

Опубликована стоимость Chery Tiggo 7 Pro Max в России

Опубликована стоимость Chery Tiggo 7 Pro Max в России

Один из официальных российских дилеров Chery опубликовал стоимость полноприводного кроссовера Chery Tiggo 7 Pro Max AWD

Стало известно, что комплектации Elite и Ultima, получившие полный привод, оцениваются от 3 250 000 и от 3 450 000 рублей соответственно. Стоимость переднеприводной версии в базовой комплектации Elite начинается от 2 759 900 рублей.

Напомним, что полноприводная модификация получила турбированную бензиновую “четверку” объемом 1,6 л. Мощность - 150 л.с. Крутящий момент - 275 Нм. Данный агрегат работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

При написании новости использовалась информация:
китайские-автомобили, Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Chery Tiggo 7 Pro Max

Опубликована стоимость Chery Tiggo 7 Pro Max в России

17 июля 2023
Chery Arrizo 8

Ждем в России обновленный Chery Arrizo 8

13 июля 2023
Сhery Tiggo 7 Pro Plus

Chery Tiggo 7 Pro стал близок к гонщикам

31 августа 2022
Chery Tiggo 7 Plus

Представлен Chery Tiggo 7 Plus

31 августа 2021
Chery Tiggo 7 PRO

Chery готовится вывести на российский рынок новый компактный кроссовер

23 июня 2020
Chery Tiggo 7

Представлен новый Chery Tiggo 7

26 ноября 2019

 Новости Chery Tiggo 7

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Sollers Argo - sollers argo (2022) «грузовичок-кузовичок» Тест драйв
17 июля 2023

Sollers Argo
"«Грузовичок-кузовичок»"
Tank 500 - tank 500 (2022) эй, «крузак», подвинься!
Тест драйв
13 июля 2023

Tank 500
"Эй, «Крузак», подвинься!"
Geely Tugella - geely tugella (2022) «игрушка дьявола»
Тест драйв
10 июля 2023

Geely Tugella
"«Игрушка дьявола»"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 3 3 8 9