Опубликована стоимость Chery Tiggo 7 Pro Max в России

Один из официальных российских дилеров Chery опубликовал стоимость полноприводного кроссовера Chery Tiggo 7 Pro Max AWD

Стало известно, что комплектации Elite и Ultima, получившие полный привод, оцениваются от 3 250 000 и от 3 450 000 рублей соответственно. Стоимость переднеприводной версии в базовой комплектации Elite начинается от 2 759 900 рублей.

Напомним, что полноприводная модификация получила турбированную бензиновую “четверку” объемом 1,6 л. Мощность - 150 л.с. Крутящий момент - 275 Нм. Данный агрегат работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.