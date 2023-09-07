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7 сен 2023

Россияне отдали предпочтение китайским авто

Россияне отдали предпочтение китайским авто
Автор фото: фирма-производитель

Первенство по объему продаж в сегменте кроссовером уже второй месяц держит Сhery Tiggo 7 Pro Max

«Автостат» составил рейтинг самых популярных в России кроссоверов и внедорожников. Данные высчитывались по количеству проданных автомобилей посредством их первичной регистрации. В первую тройку вошли китайские бренды.

Лидеров стал Сhery Tiggo 7 Pro Max. В августе было реализовано 6092 автомобиля. Второе место по объему продаж среди сегмента SUV занял Haval Jolion. Всего в августе было реализовано 5284 экземпляра автомобиля. Отмечается, что спрос на Haval Jolion вырос практически на 158 % по сравнению с августом 2022 года. Третье место в рейтинге занял Omoda C5, количество продаж которого составило 4632 экземпляров.

В пятерку самых популярных кроссоверов вошел и российский автопром. Так, на четвертом месте - Lada Niva Travel, а на пятом - Niva Legend. В прошлом месяце было реализовано 4249 экземпляров Lada Niva Travel и 3262 штук Niva Legend.

Следующие три места достались китайским автомобилям - Chery Tiggo 4 Pro с 3080 реализованных экземпляров, Geely Coolray - 3009 штук и Geely Atlas Pro - 2002 штук.

В августе 2023 года доля китайских машин на российском рынке составила 53%. Это означает, что каждый второй купленный россиянами автомобиль является китайским.
 

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