Представлен Chery Tiggo 7 Plus

На национальном автосалоне в Ченду китайский концерн представил рестайлинговую версию кроссовера Chery Tiggo 7 Plus, который в нашей стране известен под именем Tiggo 7 Pro

Рестайлинг привнес с собой новые бампера, новую решетку радиатора и светодиодную оптику. Салон же обзавелся новой цифровой приборной панелью, которая соединена с мультимедийной системой единым экраном - создатели модели явно черпали вдохновение у Mercedes.

Что касается технической составляющей, то она осталась без изменений. На домашнем рынке автомобиль предлагается в гибридной модификации - силовая установка состоит из полуторалитрового турбо-мотора и стартер-генератора. Мощность силовой установки - 150 лошадиных сил. Есть и альтернатива в виде 190-сильного агрегата 1.6 с турбонаддувом.