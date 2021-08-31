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31 авг 2021

Представлен Chery Tiggo 7 Plus

Представлен Chery Tiggo 7 Plus

На национальном автосалоне в Ченду китайский концерн представил рестайлинговую версию кроссовера Chery Tiggo 7 Plus, который в нашей стране известен под именем Tiggo 7 Pro

Рестайлинг привнес с собой новые бампера, новую решетку радиатора и светодиодную оптику. Салон же обзавелся новой цифровой приборной панелью, которая соединена с мультимедийной системой единым экраном - создатели модели явно черпали вдохновение у Mercedes.

Что касается технической составляющей, то  она осталась без изменений. На домашнем рынке автомобиль  предлагается в гибридной модификации - силовая установка состоит из полуторалитрового турбо-мотора и стартер-генератора. Мощность силовой установки - 150 лошадиных сил.  Есть  и альтернатива в виде 190-сильного агрегата 1.6 с турбонаддувом.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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