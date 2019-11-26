Представлен новый Chery Tiggo 7

На автосалоне в Гуанчжоу компания Chery представила новый кроссовер Tiggo 7. Модель сильно изменилась и не имеет почти ничего общего со своим предшественником

У Chery Tiggo 7 теперь большая решётка радиатора с трёхмерным рисунком, «парящие» стойки крыши и фонари, соединённые светодиодной полосой. Со сменой поколения автомобиль немного прибавил в размерах Что касается салона, то здесь приборная панель стала цифровой, монитор мультимедийной системы увеличился в размерах, а появившийся третий дисплей со встроенными физическими шайбами предназ¬начен для управления климат-контролем.

Если говорить о технической составляющей, то на новом кроссовере дебютировал 1,6-литровый бензиновый турбомотор мощностью 197 л.с. (230 Н•м). Он сочетается с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Привод – только передний.