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12 фев 2021

Российский Chery Tiggo 8 получил новый мотор

Российский Chery Tiggo 8 получил новый мотор

На российский рынок выходит новая модификация известного китайского кроссовера. Ее особенность – двигатель с турбонаддувом

Да, теперь у двухлитрового агрегата появилась пара, а именно полуторалитровый турбо-агрегат на 147 лошадиных сил.  Интересно, что производитель заявляет сравнительно низкий расход топлива на данном моторе – всего семь с небольшим литров на сотню.  Кроме того, в мотор официально допускается заливать 92-й бензин. Что касается трансмиссии, то здесь задействован 6-ступенчатый робот.

Важно отметить, что новый мотор доступен для комплектации Prestige. Ее внешние отличия –  18-дюймовые «катки», светодиодная оптика, как передняя, так и задняя. Что касается опций, то такой автомобиль будет прилично упакован. Здесь даже будут доступны опции вроде двухзонной климатической установки или дистанционного запуска.

При написании новости использовалась информация:
SPEEDME

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