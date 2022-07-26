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26 июл 2022

Сhery привезет в Россию уникальный гибрид

Сhery привезет в Россию уникальный гибрид
Автор фото: фирма-производитель

Несколько недель назад китайский концерн показал свою необычную новинку - гибридный кроссовер Tiggo 8 Pro e+ с крайне низкими показателями по расходу топлива

Официальные цифры – всего литр бензина на сто километров. Объясняется все легко -  в движение автомобиль приводят электромоторы, а полуторалитровый ДВС выступает лишь инструментом для питания аккумуляторов. Отметим, что автомобиль получился и сравнительно быстрым, указывается, что до сотни он способен разогнаться за семь с половиной секунд.

Самое интересное – если сначала новинку планировали продавать в странах Латинской Америки, то теперь появилась информация о том, что машину привезут и в Россию. Правда, пока что ни о каких конкретных сроках речи не идет.

При написании новости использовалась информация:
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