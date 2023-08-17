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17 авг 2023

В августе начнутся продажи Chery Tiggo 8 Pro Max

В августе начнутся продажи Chery Tiggo 8 Pro Max
Автор фото: фирма-производитель

Российский офис китайской компании Chery готовится к запуску продаж нового кроссовера Chery Tiggo 8 Pro Max, в связи с этим были опубликованы изображения экстерьера будущей новинки

На самом деле, компания конкретную модель не упомянула, но по характерным элементам кузова можно с уверенностью утверждать, что это новый Tiggo 8 Pro Max. Предварительная дата старта продаж - 30 августа. Стоимость кроссовера будет начинаться приблизительно от 4 330 900 рублей, а за флагманское исполнение вероятно попросят от 4 630 900 рублей.

Tiggo 8 Pro Max оснащается бензиновой рядной “турбочетверкой” объемом 2,0 л. Мощность - 197 л.с. Крутящий момент - 375 Нм. Автомобиль комплектуется 7-ступенчатым “роботом”. Привод - полный. 

При написании новости использовалась информация:
китайские-автомобили

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