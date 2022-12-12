Представлен новый Chevrolet Aveo

General Motors показал новое поколение недорогой модели Chevrolet Aveo, машина носит внутризаводской код 310C

Начнем с дизайна, хотя вау-фактора здесь нет. Общий силуэт выполнен в «мультинациональной» стилистике – то есть здесь есть черты и японских машин, и европейских, и американских. Впрочем, к интересным особенностям можно отнести восходящую подоконную линию, которая визуально соединяется со стеклом дверцы багажника узкой черной заглушкой. Интерьер автомобиля пока не рассекречен, хотя и сообщается, что автомобиль получит шесть подушек безопасности.

Что касается силовых установок, то пока есть информация лишь об одном моторе – литровом турбированном агрегате, чья мощность не уточняется.