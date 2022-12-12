Автомобильный портал Motorpage
12 дек 2022

Представлен новый Chevrolet Aveo

Представлен новый Chevrolet Aveo
Автор фото: фирма-производитель

General Motors показал новое поколение недорогой модели Chevrolet Aveo, машина носит внутризаводской код 310C

Начнем с дизайна, хотя вау-фактора здесь нет. Общий силуэт выполнен в «мультинациональной» стилистике – то есть здесь есть черты и японских машин, и европейских, и американских. Впрочем, к интересным особенностям можно отнести восходящую подоконную линию, которая визуально соединяется со стеклом дверцы багажника узкой черной заглушкой. Интерьер автомобиля пока не рассекречен, хотя и сообщается, что автомобиль получит шесть подушек безопасности.

Что касается силовых установок, то пока есть информация лишь об одном моторе – литровом турбированном агрегате, чья мощность не уточняется.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...
Chevrolet Aveo

Представлен новый Chevrolet Aveo

12 декабря 2022
Chevrolet Corvette

Раскрыта внешность гибридного Chevrolet Corvette

09 декабря 2022
Chevrolet Menlo

В Россию привезли электрические универсалы Chevrolet

08 декабря 2022
Chevrolet Equinox

В Россию привезли новые Chevrolet Equinox

05 декабря 2022
Chevrolet Montana

Представлен Chevrolet Montana

02 декабря 2022
Chevrolet Corvette Z06 (2023)

Руководство Chevrolet выведет Corvette в отдельный бренд

30 ноября 2022

 Новости Chevrolet Alero

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Voyah Free - voyah free (2023) китайский гибрид с европейским лицом Тест драйв
10 декабря 2022

Voyah Free
"Китайский гибрид с европейским лицом"
Lada Largus Cross - lada largus cross (2020) «вопрос с очевидным ответом»
Тест драйв
03 декабря 2022

Lada Largus Cross
"«Вопрос с очевидным ответом»"
Citroen SpaceTourer - citroen spacetourer (2016) массаж, обед и родительский контроль
Тест драйв
28 ноября 2022

Citroen SpaceTourer
"Массаж, обед и родительский контроль"
Chery Tiggo 4, Nissan Qashqai - сравнительный тест: nissan qashqai (2022) и chery tiggo 4 pro (2020) : здравствуй и прощай
Сравнительный тест
21 ноября 2022

Chery Tiggo 4, Nissan Qashqai
"Здравствуй и прощай"

Написано новостей:

3 2 0 2 5