Представлен новый Chevrolet Captiva

На автосалоне в Боготе показали новую "Каптиву", правда в новинке присутствует что-то неуловимое китайское. Это немудрено, так как новая Captiva это и есть полноценный китайский автомобиль

Точнее сказать, новая Chevrolet Captiva - это Baojun 530. Причем единственная разница между моделями - крест на решетке радиатора. На предполагаемый вопрос о китайских связях концерна GM ответим следующим образом - это совместное предприятие с китайской компанией SAIC, выпускающее недорогие автомобили с «джи-эмовскими» агрегатами.

Новинка, по сравнению с оригинальной предшественницей, стала немного крупнее. Более того, кроссовер может быть выполнен как в пятиместном, так и в семиместном вариантах.

Привод у автомобиля будет только передний. По двигателям картина тоже прозаична - бензиновая «четверка» 1.5 с турбонаддувом мощностью 147 лошадиных сил. Коробка передач - шестиступенчатая механика либо аналогичный «робот» с двумя сцеплениями. Продажи новой Chevrolet Captiva в Колумбии стартуют в 2019 году. О появлении этой модели на других рынках не сообщается.