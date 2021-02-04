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4 фев 2021

Chevrolet Corvette станет электромобилем

Chevrolet Corvette станет электромобилем
Автор фото: фирма-производитель

«Зеленые» манипуляции будут производиться людьми, которые создали оригинальный «Корвет»

Да, машину создают с ноля и перед компанией AVA стоит большая задача – не испортить классический облик «Стингрея», однако, в то же время, сделать его современным. Собственно, здесь на сцену выходит Питер Брок – человек, который нарисовал оригинальный Corvette Stingray. В целом, можно сказать, что команда AVA сильна, так как в нее входят сотрудники, которые работали в прошлом в компаниях Lotus и McLaren.

А какой же будет сама машина? С точки зрения техники, мы не знаем ничего, кроме того, что она станет чистым электромобилем. Тираж машины будет штучным, кроме того, каждая из них будет уникальной, так как дизайн предполагает и широкую программу индивидуализации.

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