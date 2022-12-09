Раскрыта внешность гибридного Chevrolet Corvette

Внешний вид перспективного гибридного варианта спорткара Chevrolet Corvette стал известен раньше времени — его изображения утекли через конфигуратор на официальном сайте

В целом гибрид не будет сильно отличаться от обычного "Корвета". Вся разница будет заключаться лишь в широких воздухозаборниках, переднем бампере, который будет окрашен в цвет кузова, и патрубках выхлопной системы, которые разнесены по краям заднего бампера.

Что касается силовой установки, то под капотом Corvette будет 6.2-литровый мотор, который дополнят двумя электрическими двигателями. То есть автомобиль станет полноприводным. Предполагаемая мощность автомобиля составит 660 лошадиных сил.