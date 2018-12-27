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27 дек 2018

Дед Мороз выбирает «Корвет»

Дед Мороз выбирает «Корвет»

Каждый год Дедушка Мороз не только готовит для себя санки, но и выбирает, на всякий случай, какой-нибудь быстрый автомобиль. Ведь Дед Мороз тоже человек, пусть и волшебник, а значит и с ним может произойти какой-то конфуз, который задержит доставку подарков

К сожалению, в этот раз бедняга застрял на трассе из-за поломанных саней. Казалось бы, трагедия, подарки не будут доставлены вовремя, однако спасение пришло в лице Chevrolet Corvette Z06. Напомним, что этот спорткар обладает 6,2-литровым двигателем  V8 с приводным нагнетателем. Кстати, отдача мотора - 659 лошадиных сил. Надо ли говорить, что Дед Мороз везде успел?

Учитывая то, что первую сотню «Корвет» разменивает за 3,4 секунды, по городу спорткар передвигался очень эффектно и быстро - с дрифтом по заснеженным улицам.  К слову, эту красоту, а именно ролик с передвижениями Деда Мороза, подготовила команда спортивного портала Dragtimes Info в честь наступающего нового года.

Между тем, в новом году всех фанатов «Корветов» ждет особенный подарок - в конце марта на автосалоне в Нью-Йорке будет представлено новое поколение Chevrolet Corvette. Интересно, что  новый автомобиль станет среднемоторным.  Базовая версия «Manta Ray» будет «вооружена» двигателем V8 с отдачей в 520 лошадиных сил. Следующая версия - «Grand Tour», ей положен двигатель V8 твин-турбо от Cadillac. Последняя версия носит название «Grand Sport», с двигателем V8 твин-турбо, объемом 5.5 литра, ей суждено стать самой мощной моделью в линейке.

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При написании новости использовалась информация:
motor, Car Ru

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