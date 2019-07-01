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1 июл 2019

Эру Chevrolet Corvette завершили аукционом

Эру Chevrolet Corvette завершили аукционом
Автор фото: фирма-производитель

На американском аукционе Barrett-Jackson был продан последний выпущенный экземпляр спорткара Chevrolet Corvette поколения С7

Строго говоря, жизнь «Корветов» не прекращается, однако, следующее поколение модели серьезно сменит концепцию, так как новые автомобили будут иметь уже среднемоторную компоновку. Получается, что серию C7 можно считать последним из могикан - классическим переднемоторным  «Корветом».

Что касается автомобиля, которому выпала честь стать лотом на аукционе, то речь идет об одной из самых мощных версий Corvette, под капотом которой установлен 6,2-литровый V8 модели LT4, развивающий 650 лошадиных сил и обрушивающий тягу на задние колёса при помощи механической 7-ступенчатой коробки передач.  Автомобиль был продан за 2,7 миллиона долларов, а все деньги пойдут в фонд помощи ветеранам боевых действий.

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