Когда мощность ломает кузов

По сообщениям инсайдеров, премьера нового Chevrolet Corvette вновь откладывается, так как конструкция автомобиля нуждается в доработке. Выяснилось, что силовая установка обладает избыточной мощностью, из-за которой происходят деформации кузова

Напомним, что самая экстремальная модификация Corvette нового поколения будет оснащаться V8 с двумя турбонагнетателями. Прогнозируемая отдача силовой установки — 900-1000 лошадиных сил. Именно такие двигатели установлены на прототипах, которые тестируются в данный момент. Выяснилось, что при высокой нагрузке у автомобиля лопается стеклянная крышка моторного отсека.

Помимо всего прочего была обнаружена структурная деформация алюминиевой пространственной рамы. Инсайдеры говорят о «пугающей» динамике автомобилей и что GM консультируется с юристами о возможных рисках вывода такой версии на рынок. К слову, это уже не первая техническая проблема, которая случилась с данной моделью. Еще в декабре прошлого года появилась информация о том, что электрическая система нового Corvette не справляется с нагрузкой, и единственное решение — ее полная переделка. На это может потребоваться около шести месяцев.