Новый Chevrolet Corvette: официальные снимки

Похоже, что концерн смог решить все технические проблемы, связанные с этим автомобилем. Во всяком случае, подготовка к презентации, которая состоится летом, идет полным ходом

Ранее сообщалось, что у GM возникли серьезные проблемы с электрикой и структурной жесткостью кузова. Опытный V8 с двумя турбонагнетателями оказался настолько мощным, что деформировал алюминиевую пространственную раму автомобиля. Похоже, что проблемы были решены, так как производитель показал фотографии, на которых спорткар лихо рассекает по городским улицам.

В любом случае подробностей о технической начинке нового «Корветта» по-прежнему нет. Точно известно, что спорткар будет иметь среднемоторную компоновку. К слову, инсайдеры говорят, что помимо обычных версий, может выйти полноприводный гибридный Corvette C8 под кодовым именем Emperor. Судя по последним патентам General Motors, новый Chevrolet Corvette может получить комплекс активной аэродинамики с подвижными боковыми юбками и спойлером, а также подвеску с лифт-системой, способную менять центр аэродинамического давления.