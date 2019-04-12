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12 апр 2019

Новый Chevrolet Corvette: официальные снимки

Новый Chevrolet Corvette: официальные снимки
Автор фото: фирма-производитель

Похоже, что  концерн смог решить  все технические проблемы, связанные с этим автомобилем. Во всяком случае, подготовка к презентации, которая состоится летом, идет полным ходом

Ранее сообщалось, что у GM возникли серьезные проблемы с электрикой и структурной жесткостью кузова. Опытный V8 с двумя турбонагнетателями оказался настолько мощным, что деформировал алюминиевую пространственную раму автомобиля. Похоже, что проблемы были решены, так как производитель показал фотографии, на которых спорткар лихо рассекает по городским улицам.

В любом случае подробностей о технической начинке нового «Корветта» по-прежнему нет. Точно известно, что  спорткар будет иметь среднемоторную компоновку.  К слову, инсайдеры говорят, что помимо обычных версий, может выйти полноприводный гибридный Corvette C8 под кодовым именем Emperor. Судя по последним патентам General Motors, новый Chevrolet Corvette может получить комплекс активной аэродинамики с подвижными боковыми юбками и спойлером, а также подвеску с лифт-системой, способную менять центр аэродинамического давления.

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При написании новости использовалась информация:
motor, Сartimes

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