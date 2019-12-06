Под брендом «Корвет» могут выпускать кроссоверы

Слово "Корвет" может перестать быть названием одной модели. В Chevrolet подумывают подарить бренд моделям иного форм-фактора, например, кроссоверам

Любопытно, что на это решение может повлиять появление электрического Ford Mustang Mach-E . Тем не менее, глава концерна Мэри Барра, хоть и с большой осторожностью, но все же не решилась полностью исключить возможность превращения Corvette в самостоятельный суббренд. Как уточняет издание Motor Trend, Мэри Барра заявила, что в GM сейчас подходят к этому вопросу крайне аккуратно. Пока неизвестно, идет ли уже в руководстве оценка возможных перспектив выпуска под именем "Корвет" неких альтернативных моделей.

Между тем, по мнению ряда экспертов, как минимум, финансовый смысл в подобном решении определенно есть. Например, как заявляет ресурс Motor1, аналитик агентства Morgan Stanley Адам Джонас ранее сообщал, что стоимость суббренда Corvette может достигать 12 миллиардов долларов – при грамотном подходе к формированию модельной политики. Более того, некоторые эксперты считают, что Corvette уже перевоплотился в самостоятельный бренд, учитывая широту линейки спорткаров, которые предлагаются под этим именем.