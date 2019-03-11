Под контролем президента

Нет, речь не пойдет о желтой Lada Kalina под управлением президента страны. Нынешний информационный повод будет куда более прозаичным, просто, фотошпионы засняли кавалькаду закамуфлированных Chevrolet Corvette, в одной из которых сидел президент концерна GM Марк Ройс

Да, Chevrolet активно обкатывает прототипы нового спорткара поколения C8. Тестовые машины были замечены на американском юго-западе сначала в районе Сан-Диего, а теперь в Юме, штат Аризона. Что касается участия президента компании, то это означает лишь две вещи. Во-первых, руководство делает на этот автомобиль очень высокую ставку, а во-вторых, испытания переходят в завершающую стадию.

Ранее инсайдеры заявили, что выпуск модели начнётся не раньше декабря 2019 года, хотя премьера среднемоторного спорткара ожидается либо в апреле на автосалоне в Нью-Йорке, либо же ближе к лету в рамках отдельного мероприятия. При этом один из крупнейших дилеров Chevrolet, специализирующийся на Corvette, уже начал приём депозитов по предзаказу нового С8.