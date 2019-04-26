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26 апр 2019

Представлен «очень злой» Corvette

Представлен «очень злой» Corvette
Автор фото: фирма-производитель

Американское тюнинг-ателье Hennessey, известное своими мощными проектами, представило пакет доработок для Chevrolet Corvette ZR1. Он доводит мощность купе до 1200 лошадиных сил

За основу взят стандартный для ZR1 двигатель V8, который в стоке выдает 765 лошадиных сил. После установки нового нагнетателя, распредвалов, головок блока цилиндров, впускных и выпускных клапанов, корпусов дроссельных заслонок и каталитических нейтрализаторов с меньшим сопротивлением мотор выдаёт уже 1100 лошадиных сил. Что касается оставшейся «сотни лошадей», то ее «добирают» с помощью специального гоночного топлива.

Интересно, что динамические характеристики  своего самого мощного «зверя» в ателье предпочитают не раскрывать, однако есть информация о характеристиках ZR1 с более простым пакетом HPE1000 – со стандартным нагнетателем, без адаптации под гоночное топливо и мощностью, соответственно, 1013 лошадиных сил.  Такой Корвет разгоняется от нуля до 60 миль в час (96 км/ч) за 2,3 секунды и развивает максимальную скорость в 370 километров в час.

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При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru, Известия

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