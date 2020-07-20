Владельцы Chevrolet Corvette демонстрируют забывчивость

Недавно стало известно, что передний багажник Chevrolet Corvette нового поколения может открыться во время движения, однако GM подозревает в этом вину владельцев суперкара

Согласно отчёту американского Национального управления по безопасности дорожного движения США (NHTSA), у Chevrolet Corvette 2020 года выпуска может произойти самопроизвольное открытие переднего багажника во время движения, что создаёт аварийную ситуацию. Подобных случаев с апреля текущего года зафиксировано уже пять — в каждом эпизоде водители утверждали, что крышка переднего багажника открывалась при разгоне, хотя никаких предупреждений об этом на панели приборов не возникало. Однако участникам тематического интернет-форума MidEngineCorvetteForum удалось выяснить, что Chevrolet подозревает владельцев Corvette в рассеянности.

По их данным, в GM считают, что водители суперкаров сами оставили багажники открытыми — скорее всего, случайно. Инженерная группа Chevrolet исследовала проблему и не нашла никаких технических проблем либо неисправностей, которые могли бы привести к самопроизвольному открытию крышки переднего багажника. В GM рассматривают возможность повысить эффективность предупреждений об открытом капоте, увеличив громкость и изменив тип сообщений, отображаемых на панели приборов.