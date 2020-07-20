Автомобильный портал Motorpage
20 июл 2020

Владельцы Chevrolet Corvette демонстрируют забывчивость

Владельцы Chevrolet Corvette демонстрируют забывчивость
Автор фото: фирма-производитель

Недавно стало известно, что передний багажник Chevrolet Corvette нового поколения может открыться во время движения, однако GM подозревает в этом вину владельцев суперкара

Согласно отчёту американского Национального управления по безопасности дорожного движения США (NHTSA), у Chevrolet Corvette 2020 года выпуска может произойти самопроизвольное открытие переднего багажника во время движения, что создаёт аварийную ситуацию. Подобных случаев с апреля текущего года зафиксировано уже пять — в каждом эпизоде водители утверждали, что крышка переднего багажника открывалась при разгоне, хотя никаких предупреждений об этом на панели приборов не возникало. Однако участникам тематического интернет-форума MidEngineCorvetteForum удалось выяснить, что Chevrolet подозревает владельцев Corvette в рассеянности.

По их данным, в GM считают, что водители суперкаров сами оставили багажники открытыми — скорее всего, случайно. Инженерная группа Chevrolet исследовала проблему и не нашла никаких технических проблем либо неисправностей, которые могли бы привести к самопроизвольному открытию крышки переднего багажника. В GM рассматривают возможность повысить эффективность предупреждений об открытом капоте, увеличив громкость и изменив тип сообщений, отображаемых на панели приборов. 

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Chevrolet Corvette

Chevrolet сделает новый Corvette 1000-сильным гибридом

24 апреля 2020

Под брендом «Корвет» могут выпускать кроссоверы

06 декабря 2019
Chevrolet Corvette ZR1 2019

Chevrolet Corvette станет гибридным

25 ноября 2019
Chevrolet Corvette C8 Stingray 2020

Новый Corvette стал самым быстрым в истории

12 ноября 2019
Chevrolet Corvette C8 Stingray 2020

К выходу готовится самый мощный Corvette

27 августа 2019
Chevrolet Corvette C8 Stingray 2020

У Chevrolet Corvette не будет хромированных колёс

05 августа 2019

 Новости Chevrolet Corvette

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Land Rover Discovery Sport - land rover discovery sport 2020 как вместе с платформой изменился характер Тест драйв
20 июля 2020

Land Rover Discovery Sport
"Как вместе с платформой изменился характер Land Rover Discovery Sport"
Audi A8 - audi a8 2018 и раздвоение личности
Тест драйв
17 июля 2020

Audi A8
"Audi A8 и раздвоение личности"
Hyundai Sonata, Skoda Superb - сравнительный тест skoda superb 2020 и hyundai sonata 2020: холодная голова или горячее сердце?
Сравнительный тест
15 июля 2020

Hyundai Sonata, Skoda Superb
"Skoda Superb и Hyundai Sonata: холодная голова или горячее сердце?"
Subaru XV - subaru xv 2018 а ты точно кроссовер?
Тест драйв
13 июля 2020

Subaru XV
"А ты точно кроссовер?"

Написано новостей:

2 6 2 4 8